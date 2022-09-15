Невролог объяснил, как потеря обоняния после коронавируса может сделать человека глупее

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о последствиях потери обоняния при COVID-19.

По его словам, самым распространенным побочным эффектом при коронавирусе является аносмия, то есть потеря обоняния, которая ведет к негативным последствиям для интеллекта.

— Реальность дана нам в ощущениях мира, именно они заставляют работать наш мозг. А депривация, то есть лишение какого-то ощущения, всегда приводит к уменьшению когнитивных способностей человека и, разумеется, к снижению интеллекта, — пояснил врач.

Благодаря обонянию человек на 99 процентов уверен в том, что для него полезно, а что — нет. Однако когда коронавирус поражает данную часть мозга, то это оказывает влияние на общие когнитивные способности.

Обоняние способствует работоспособности как обонятельной части мозга, так и других его разделов. Это можно сравнить с постоянной зарядкой или гимнастикой, передает URA.RU.

Недавно врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что коронавирус не стал сезонной инфекцией и пока нет никаких оснований на это рассчитывать. По его словам, скорее всего, обычным сезонным вирусом коронавирус не станет. О сезонности можно будет говорить только в том случае, если носителем нового коронавируса станет какой-нибудь вид животных.