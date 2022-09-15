Неадекватный водитель каршеринга разбил восемь автомобилей и снес забор. Видео

Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

Житель Подмосковья, разбил арендованную машину, задел несколько других авто, протаранил забор — и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции в четверг, 15 сентября.

По информации ведомства, водитель арендованного автомобиля Kia Rio повредил восемь машин, припаркованных в районе Сиреневого бульвара и скрылся с места ДТП.

Местные жители пытались остановить нарушителя, но мужчина игнорировал требования и продолжал таранить автомобили, чем создавал опасную для жизни и здоровья окружающих ситуацию.

Вскоре подозреваемого задержал прибывший наряд полиции. Им оказался 34-летний житель Подмосковья. У него изъяли автомобиль, который вернули представителю каршеринговой компании.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Вконтакте/«Подслушано Измайлово»

В отношении мужчины составлены протоколы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Примечательно, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье «Нарушение правил перевозки людей», заключили в ГИБДД

Задержанный водитель явно не учитывался в статистике, согласно которой с начала года количество ДТП с участием автомобилей каршеринга сократилось на девять процентов. А всего жители столицы воспользовались услугами сервиса более 33 миллионов раз.