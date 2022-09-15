Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы районы Петербурга с самым дорогим и самым дешевым жильем под съем

Ирина Игнатенко
Общество
Названы районы Петербурга с самым дорогим и самым дешевым жильем под съем
Фото: assembly.spb.ru

Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов и руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин назвали районы с самым дорогим и самым дешевым жильем под съем в Санкт-Петербурге.

Снять квартиру в долгосрочную аренду за небольшие деньги можно на окраинах Северной столицы. Самые недорогие варианты — без мебели и далеко расположенные от метро — стоят 12–15 тысяч рублей в месяц.

При этом почти в 16 тысяч рублей обойдется студия со всеми удобствами площадью 15 квадратных метров в Московском районе рядом с метро.

Самая дорогая квартира под съем находится в жилом комплексе на Крестовском острове. Ее площадь составляет 262,6 квадратных метра, а платить в месяц за нее придется 1,4 миллиона рублей.

На короткий срок можно дешево снять студию на Васильевском острове. Помещение в 23 квадратных метра обойдется в 999 рублей за сутки.

Наиболее же дорогой вариант находится в Саперном переулке — это пятикомнатные апартаменты: их аренда составляет 25 тысяч рублей в сутки, передает издание «Невские новости».

Ранее управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев сообщил, что рынок ипотеки в России начинает возвращаться в свое прежнее состояние, число сделок увеличивается, однако среди россиян продолжает сохраняться неопределенность, передает НСН.

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

Недвижимость Жилье Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте