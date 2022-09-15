Названы районы Петербурга с самым дорогим и самым дешевым жильем под съем

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Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов и руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин назвали районы с самым дорогим и самым дешевым жильем под съем в Санкт-Петербурге.

Снять квартиру в долгосрочную аренду за небольшие деньги можно на окраинах Северной столицы. Самые недорогие варианты — без мебели и далеко расположенные от метро — стоят 12–15 тысяч рублей в месяц.

При этом почти в 16 тысяч рублей обойдется студия со всеми удобствами площадью 15 квадратных метров в Московском районе рядом с метро.

Самая дорогая квартира под съем находится в жилом комплексе на Крестовском острове. Ее площадь составляет 262,6 квадратных метра, а платить в месяц за нее придется 1,4 миллиона рублей.

На короткий срок можно дешево снять студию на Васильевском острове. Помещение в 23 квадратных метра обойдется в 999 рублей за сутки.

Наиболее же дорогой вариант находится в Саперном переулке — это пятикомнатные апартаменты: их аренда составляет 25 тысяч рублей в сутки, передает издание «Невские новости».

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