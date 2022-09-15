Ледовый дворец Тутберидзе в районе Ясенево возведут в 2024 году

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Россия, Москва, Ясногорская улица Карта всех событий

Ледовый дворец, разработанный совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, будет построен в Ясеневе в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания. Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, — сказал глава ведомства.

Объект площадью 20,7 тысячи квадратных метров, расположенный на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорская и Тарусская, готов уже на 45 процентов. При этом кровельные работы выполнены на 70 процентов.

Отмечается, что в дворце организуют демонстрационную и тренировочную ледовые арены, два спортивных зала для тренировок, акробатики, а также хореографии.

Также там будут предусмотрены все условия для организации соревнований и тренировок, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

14 сентября сообщалось, что строительная готовность Дворца спорта на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» составляет 80 процентов.

На данный момент специалисты завершили работы по устройству несущих и ограждающих конструкций, кровли, а также черновые отделочные работы.