Собянин рассказал о развитии и благоустройстве Зеленограда

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Столичные власти продолжают активно развивать Зеленоград: там активно строят новые жилые дома, школы, детские сады и поликлиники. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Благодаря активному благоустройству парков, дворов и скверов, сегодня Зеленоград занимает лидирующие позиции по качеству городской среды. По просьбе жителей провели работы на бульваре между улицей Логвиненко и Панфиловским проспектом. За многие годы здесь ни разу серьезно не обновлялась территория, — заявил он.

По словам Собянина, в городе были укреплены берега Михайловского пруда, обновлены пешеходные дорожки и ограждение на набережной, а также обустроены многие газоны и цветники. Также этой осенью планируются работы по высадке деревьев.

1/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 4/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, мэр посетил новую школу на Георгиевском проспекте, которая рассчитана на 1100 учеников. Здание оборудовано лабораториями для углубленного изучения физики, химии и биологии. А для желающих изучать цифровые технологии и программирование был обустроен IT-полигон, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Собянин посетил новостройку по программе реновации жилья в районе Щукино и пообщался с новоселами. Он отметил, что двор здания был благоустроен и озеленен. Там высадили растения и обустроили зоны для отдыха и прогулок с детьми.