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Мужчина зарубил бывшую сожительницу топором в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина зарубил бывшую сожительницу топором в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Россия, Московская область, Одинцово, Триумфальная улица Карта всех событий

Мужчина зарубил бывшую сожительницу топором в булочной в подмосковном Одинцове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 15 сентября.

По ее словам, 13 сентября мужчина поссорился с бывшей сожительницей в булочной, которая расположена на улице Триумфальной. В разгар конфликта подозреваемый нашел в помещении топор и два раза ударил женщину по голове и телу.

Потерпевшая погибла на месте происшествия от полученных травм. Из булочной мужчина скрылся на автомобиле погибшей.

Его вскоре задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий. Предполагаемым преступником оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину арестовали, он пробудет за решеткой как минимум до 13 ноября 2022 года.

Другое убийство произошло в Кировограде. Мужчина убил друга за то, что тот не смыл за собой в туалете.

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