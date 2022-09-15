Мужчина зарубил бывшую сожительницу топором в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Россия, Московская область, Одинцово, Триумфальная улица Карта всех событий

Мужчина зарубил бывшую сожительницу топором в булочной в подмосковном Одинцове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 15 сентября.

По ее словам, 13 сентября мужчина поссорился с бывшей сожительницей в булочной, которая расположена на улице Триумфальной. В разгар конфликта подозреваемый нашел в помещении топор и два раза ударил женщину по голове и телу.

Потерпевшая погибла на месте происшествия от полученных травм. Из булочной мужчина скрылся на автомобиле погибшей.

Его вскоре задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий. Предполагаемым преступником оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину арестовали, он пробудет за решеткой как минимум до 13 ноября 2022 года.

Другое убийство произошло в Кировограде. Мужчина убил друга за то, что тот не смыл за собой в туалете.