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Мужчина убил друга, не смывшего за собой в туалете на Урале

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина убил друга, не смывшего за собой в туалете на Урале
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Мужчина убил друга из-за бытового конфликта в Кировграде на Урале. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в четверг, 15 сентября.

По его словам, инцидент произошел во время застолья, куда подозреваемый пришел вместе с подругой. Решив сходить вымыть руки гость заметил, что в туалете не убрано, после чего стал предъявлять претензии хозяину квартиры. Слово за слово развязался спор, а затем драка, в ходе которой мужчина нанес своему другу не менее 10 ударов руками, ногами и стулом по голове и туловищу. В результате хозяин квартиры скончался на месте.

Мужчину оперативно задержали, свою вину он признал. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего», пишет E1.RU.

Другое убийство произошло на северо-востоке Москвы. Тело 85-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир с множественными колото-резаными ранами.

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