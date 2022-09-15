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Системы и тепловые сети Москвы полностью подготовили к включению отопления

Георгий Соланович
Город
Системы и тепловые сети Москвы полностью подготовили к включению отопления
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Все системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к включению отопления. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в четверг, 15 сентября.

— На прошлой неделе из-за резкого похолодания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время подача тепла осуществляется по заявкам в социальные учреждения. Отопление уже включили в более чем 1,5 тысячи таких объектах — детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях, поступившие заявки отрабатываются в тот же день, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что всего было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых многоквартирных домов. Заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их позволило проведение гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей, передает Telegram-канал комплекса.

До этого Бирюков сообщил, что более тысячи зданий в Москве уже подключили к системам отопления по заявкам социальных учреждений.

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