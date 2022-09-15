США ввели санкции против Кадырова и его семьи

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Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении более 40 граждан России и свыше 30 структур РФ. Об этом сообщили в пресс-службе минфине США в четверг, 15 сентября.

Отмечается, что в санкционный список внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого и члена главного совета ВГА Запорожья Владимира Рогова, детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову и других россиян.

— Вся собственность вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или под контролем лиц из США, заблокированы. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным лицам на 50 и более процентов, также блокируются, — заявили в министерстве.

Помимо этого, минфин США запретил совершать любые операции с собственностью граждан, попавших под санкции.

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