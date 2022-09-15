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«Под псевдонимом Андрей Губа»: Барецкий заявил о возвращении Губина на сцену

Евгений Белоусов
Общество
«Под псевдонимом Андрей Губа»: Барецкий заявил о возвращении Губина на сцену
Фото: Youtube / Андрей Губин

Певец и Композитор Андрей Губин скоро вернется на сцену в совершенно новом образе. Музыкант будет выступать под псевдонимом «Андрей Губа» и исполнять русский шансон. Об этом рассказал шоумен Стас Барецкий.

— Он теперь будет шансонье. Выступать будет под псевдонимом Андрей Губа. Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку, — пояснил Барецкий.

По словам шоумена, обещавший больше никогда не возвращаться на сцену Губин передумал. Совместно с Барецким он якобы скоро выпустит новый альбом, который уже давно был запланирован. Альбом будет выпущен под лейблом Союза профессиональных ритуальных агентов, возглавляемого самим Барецким.

За выступления Губин теперь будет требовать пять миллионов рублей гонорара час, передает слова Барецкого PROZVEZD.

Напомним, что уже много лет Губин лечится от хронического заболевания. Поговаривают, оно началось после того, как он потерял отца: мужчина скончался в 2007 году.

Недавно певец и композитор Игорь Николаев высказал желание снова увидеть Губина на сцене и даже предложил ему записать совместную композицию. Он также рассказал о давнишнем конфликте с Губиным из-за песни.

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