«Предъявляю серьезные требования»: телеведущая Елена Летучая — о помощниках по дому и уюте

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Известная телеведущая Елена Летучая рассказала о своих любимых домашних занятиях. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» она поделилась своими привычками и рекомендациями по обустройству уюта.

По словам телеведущей, ее с детства приучали к чистоте, поэтому каждую субботу она занималась генеральной уборкой. Однако не это является ее любимым домашним делом:

— Я больше люблю готовить и провожу довольно много времени на кухне, чего нельзя сказать об уборке. Но для меня важно, чтобы вещи находились на своих местах.

Как рассказала Летучая, в большом доме трудно обойтись без помощников, поэтому она прибегает к услугам домработниц:

— В вопросах уборки я, конечно же, обращаюсь к помощникам и предъявляю к ним серьезные требования. Уборка для меня постоянный процесс еще и потому, что в доме есть собака.

Собеседница «ВМ» поделилась, что обустройством пространства она занимается самостоятельно:

— Не только дома, но и везде, где я нахожусь, я обустраиваю пространство сама, потому что мне важно находиться в комфортных условиях. Люблю подбирать различные элементы декора: сервировочные предметы для стола, салфетки, красивую посуду.

Телеведущая отметила, что гости никогда не оставляют без внимания ее дом, потому что она уделяет особое внимание мелочам.

Летучая также дала рекомендации по обустройству жилья.

— Самое главное, чтобы вам было в нем комфортно. Если вам неудобно в том месте, где вы живете и работаете, нарушается внутренний баланс, — подчеркнула телеведущая.

Она добавила, что в любом пространстве человеку должно быть комфортно с самим собой: для этого нужно окружать себя только теми вещами, которые радуют глаз и создают хорошее настроение.