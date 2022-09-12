Порция вдохновения: как организовать рабочее пространство, чтобы избежать выгорания

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Работая на дому, люди часто стараются создать себе комфортные условия. Правильная организация рабочего пространства дарит дополнительный стимул и позволяет повысить мотивацию. Обстановка должна вдохновлять на творчество, стимулировать активность мозга. Если домашний офис не отвечает этим критериям, пора искать новые решения. Как организовать свое рабочее пространство, чтобы оно способствовало развитию творческого мышления, «Вечерней Москве» рассказал певец и композитор Марк Орлов.

Обратите внимание на детали

Возможно, вы не замечали раньше фоновых раздражителей: шума за окном, скрипа рабочего кресла, неудобной посадки за столом. Устраните все отвлекающие моменты. Если для работы вам нужна тишина, подумайте о качественной звукоизоляции. Снизить количество постороннего шума можно даже с помощью стеклянных перегородок: так вы сохраните интенсивность освещения и получите уединенное место для творческих занятий.

Займитесь поиском источника вдохновения

Здесь все зависит от личных предпочтений: кто-то любит окружать себя живыми растениями и яркими постерами, кому-то по душе старинные предметы, морская тематика, оригинальный декор. Осмотрите рабочее место критически и решите, чего вам не хватает. Даже две–три новые детали помогут встряхнуться и освежить обстановку.

Добавьте яркости

Актуальное монохромное оформление часто выглядит слишком скучно. Расширив цветовую гамму, вы сможете оживить рабочее пространство, создать интересные акценты в интерьере. Выбирайте теплые, насыщенные оттенки. Используйте любимую палитру, чтобы с головой погрузиться в творческую атмосферу. Но не берите цвета, которые слишком расслабляют вас, если не хотите все время дремать за рабочим столом.

Очистите пространство

Если вы создаете хаос на рабочем месте, то активность вашего мозга снижается: это подтверждают последние исследования. Однако большинство творческих людей не отличается аккуратностью. Постарайтесь максимально упростить организацию процесса, чтобы привести рабочее место в приличный вид. Все необходимое при этом будет оставаться под рукой.

Продумайте освещение

Лампы с теплым желтым свечением (3000 К и меньше) создают ощущение домашнего уюта, но они могут слишком расслаблять. Для рабочего места идеально подходят приборы дневного света (4000–5000 К) или лампы с голубоватым свечением (более 5000 К), которые традиционно рекомендуются для офиса. Отрегулируйте яркость: недостаток света вызывает сонливость и потерю энергии.

Создайте музыкальный фон

Музыка действует на мозг поистине волшебным образом. Попробуйте развить творческие способности мозга с помощью классики, джаза, танцевальных треков. Сосредоточиться помогут звуки природы: шум водопада, прибой океана, весеннее пение птиц. Поднимая себе настроение, вы стимулируете выработку серотонина и повышаете свою эффективность.

Оформите доску желаний

Используйте картинки и цитаты, которые вдохновляют вас, настраивают на рабочий процесс. После этого останется только наблюдать за тем, как ваша продуктивность растет каждый день. Сохраняя мотивацию, вы быстрее приблизитесь к цели и сможете избежать эмоционального выгорания.