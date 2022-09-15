США запретят экспорт услуг по квантовым вычислениям в Россию

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Власти Соединенных Штатов с 15 октября запретят экспорт и реэкспорт в Россию услуг, связанных с квантовыми вычислениями. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина США в четверг, 15 сентября.

— (Минфин США запрещает — прим. «ВМ») экспорт, реэкспорт, продажу и поставки — как прямые, так и косвенные — из Соединенных Штатов или лицами из США, где бы они ни находились, услуг, связанных с квантовыми вычислениями, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет вступит в силу 15 октября в 08:01 по московскому времени. Санкции Минфина, как уточняется, направлены на то, чтобы «отрезать доступ РФ к ключевым услугам со стороны компаний США».

Кроме того, Соединенные Штаты расширили санкционный список. В него внесли более 40 граждан России и свыше 30 структур РФ в связи с проведением спецоперации на Украине.

Под рестрикции в том числе попали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и члены его семьи, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов.