Астролог назвал самый напряженный период в экономике в 2022 году

В экономике существуют циклы подъемов и спадов, которые зависят от планет и созвездий. Президент русской астрологической школы Александр Зараев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвал самый напряженный период в экономике в 2022 году.

— У экономики дат рождения нет, но есть циклы экономических подъемов и спадов. <...> Вот эти циклы оказались связаны с музыкой небесных сфер и с частотными переменами. Экономика связана с состоянием масс инвесторов и производителей. Если все хорошо, то идет как положено. А если Земля попадает в красную зону, то все не так радужно. Так, ноябрь 2022 года попадает в нее, это один из самых напряженных периодов текущего года, — заявил Зараев.

Также астролог в эфире «Вечерней Москвы» рассказал о том, какое будущее может ожидать канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу США Джо Байдена. По словам эксперта по звездам, Байден до конца срока не додержится, а Шольц — плохой финансовый руководитель, из-за чего экономика Германии в данный момент и находится в упадке.