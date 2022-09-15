«У него Луна в Тельце»: астролог Зараев раскрыл будущее Шольца и Байдена

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Президент Русской астрологической школы Александр Зараев рассказал в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы», какое будущее ждет канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

— Я составлял гороскоп Шольцу. Он Близнецы, но у него Луна в Тельце. И Уран, проходя по этой Луне, делает Шольца плохим финансовым руководителем. Мы сейчас подобное наблюдаем, — заявил он.

Астролог отметил, что Шольц совсем скоро может уйти в отставку. Зараев считает, что произойти это может до конца текущего года.

Незавидная политическая судьба ждет и американского лидера, считает эксперт. Байден, утверждает астролог, не будет править дольше двух лет.

Президенту США либо объявят импичмент, либо просто уберут с должности по состоянию здоровья. Случится это также до конца года, резюмировал Зараев.

Астролог также рассказал, что экономика связана с состоянием масс инвесторов и производителей. Если все хорошо, то дела идут как положено, однако если Земля попадает в «красную зону», то все уже не так радужно. Именно на такую «красную зону» и попадает ноябрь этого года.