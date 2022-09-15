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Пашаев лишился статуса адвоката через пять дней после его получения

Георгий Соланович
Общество
Пашаев лишился статуса адвоката через пять дней после его получения
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эльман Пашаев, защищавший в суде актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, вновь лишился статуса адвоката спустя пять дней после того, как смог его вернуть. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России в четверг, 15 сентября.

Решение о повторном отзыве статуса приняли на заседании совета ФПА в Махачкале. Там же совет адвокатской палаты Северной Осетии обязали прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии, который обратно принял Пашаева в палату.

Статуса адвоката Пашаев, как уточняется, лишился в 2020 году. Этому предшествовали дисциплинарные производства в отношении него и представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского, передает РБК.

10 сентября Пашаеву вернули статус адвоката. Он рассказал, что прошел тестирование 27 июня, а 5 августа успешно сдал экзамен.

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