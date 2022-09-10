Защищавшему Ефремова Пашаеву вернули статус адвоката

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эльман Пашаев, защищавший интересы актера Михаила Ефремова в суде, вновь получил статус адвоката. Об этом свидетельствуют данные Минюста в субботу, 10 сентября.

— 5 августа получил статус после успешной защиты экзамена. А вчера получил удостоверение, — сказал защитник.

Данного статуса Пашаев, как уточняется, лишился в 2020 году. Однако недавно адвокатская палата Северной Осетии вернула его ему, передает Telegram-канал Baza.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев. Помимо этого, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

В апреле 2021 года Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу Ефремова.

«Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы, виновником которого стал Ефремов.