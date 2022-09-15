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«Считают всех быдлом»: Вадим Самойлов раскритиковал уехавших из России рок-музыкантов

Анна Балюк
Евгений Белоусов

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Общество
«Считают всех быдлом»: Вадим Самойлов раскритиковал уехавших из России рок-музыкантов
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музыкант и саунд-продюсер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал «Вечерней Москве», что у многих популярных творческих людей начинается звездная болезнь, а из-за этого они не могут адекватно оценивать реальность.

— У популярных людей из творческой интеллигенции зачастую случается такая форма звездной болезни, которая приводит к переоценке своего разума, интеллекта, понимания жизни. Человек начинает считать себя особенным, а всех остальных дураками, быдлом, — объяснил Самойлов.

По его словам, подобное он встречал среди творческой интеллигенции не один раз. Так, например лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* и вокалисту ДДТ Юрию Шевчуку именно такая звездная болезнь и не дает понять реальный расклад вещей, считает музыкант.

Самая здравая политическая позиция в настоящее время — это патриотическая, резюмировал Самойлов.

Уже этой осенью Вадим Самойлов представит первый сольный альбом после завершения проекта «Агата Кристи» в 2010 году. Подробнее об этом и о творческом пути музыканта — в материале «Вечерней Москвы».

* Признан в России иностранным агентом.

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