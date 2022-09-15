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Кладбище русских воинов уничтожили в Словакии по приказу главы села

Евгений Белоусов
В мире
Кладбище русских воинов уничтожили в Словакии по приказу главы села
Фото: Pixabay

Кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны, было уничтожено по приказу местного сельского старосты. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк.

— Обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей, — заявил он.

По словам дипломата, всего восемь лет назад кладбище было торжественно открыто. Более того, именно Россия выделила средства на дорогостоящие реставрационные работы.

Уничтожение кладбища, добавил он, российская сторона расценивает как кощунство, которое уголовно преследуется в большинстве цивилизованных стран. Нота протеста была направлена правительству Словакии, передает слова Житнюка РИА Новости.

В конце августа сообщалось, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги. Дипломатическая миссия потребовала от Риги остановить «полицейский произвол» и преследование жителей, высказывающих свое мнение.

Россия Кладбища Словакия
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