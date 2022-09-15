Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Старовойт поддержал идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Старовойт поддержал идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах России
Фото: adm.rkursk.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости начать призыв добровольцев в регионах России для их последующего участия в спецоперации на Украине.

— Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам. В общей сложности от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, отправлено более 800 добровольцев, — написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что все солдаты перед отправкой проходят подготовку в спеццентрах подразделений ВС РФ, а также получают полный комплект военного снаряжения. Помимо этого, Старовойт отметил, что в данный момент в регионе ведется набор добровольцев в мобилизационный резерв, предназначенный для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий.

15 сентября Кадыров заявил, что главы регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев. По словам главы Чечни, регионы должны показать готовность поддержать Россию не словесно, а реальными действиями.

Украина Рамзан Кадыров Курская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте