Старовойт поддержал идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах России

Фото: adm.rkursk.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости начать призыв добровольцев в регионах России для их последующего участия в спецоперации на Украине.

— Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам. В общей сложности от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, отправлено более 800 добровольцев, — написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что все солдаты перед отправкой проходят подготовку в спеццентрах подразделений ВС РФ, а также получают полный комплект военного снаряжения. Помимо этого, Старовойт отметил, что в данный момент в регионе ведется набор добровольцев в мобилизационный резерв, предназначенный для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий.

15 сентября Кадыров заявил, что главы регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев. По словам главы Чечни, регионы должны показать готовность поддержать Россию не словесно, а реальными действиями.