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Опергруппа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению

Георгий Соланович

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Нагорный Карабах
В мире
Опергруппа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Оперативная группа объединенного штаба государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыла в Армению в рамках мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минобороны в четверг, 15 сентября.

— Вечером 15 сентября в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армению для выполнения мониторинговой миссии прибыла оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что вечером этого же дня Сидорова принял глава Минобороны Армении Сурен Папикян. Он проинформировал начальника штаба ОДКБ о текущей ситуации, а также выразил надежду, что группа проведет эффективную работу и представит в Совет организации «подробный и точный доклад об оперативной обстановке».

Уточняется, что опергруппа в ближайшие дни будет работать в главном штабе Вооруженных сил Армении и в районах боевых действий.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил у ОДКБ военную помощь для восстановления территориальной целостности страны.

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