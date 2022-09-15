Премьера спектакля «Куда смотрит прокурор?» состоится в Новом Манеже 16 сентября

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Премьера драматического спектакля «Куда смотрит прокурор?» по одноименному роману писателя и драматурга Александра Звягинцева состоится 16 и 17 сентября в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже.

Постановщиком спектакля выступил режиссер Дмитрий Бикбаев. Сюжет спектакля практически полностью повторяет первоисточник: молодой прокурор приезжает в южный город Лихоманск, где ему открывается вся многогранность жизненных укладов населения и уморительных ситуаций, которые могли случиться только в России.

— Сейчас, как мне думается, самое время заглянуть в искривленное зеркало комедийного спектакля, чтобы в нем отыскать почву для оптимизма и, возможно, новые смыслы для обыденной реальности. Мы никого не высмеиваем, такой задачи нет. Наоборот, по-доброму раскрываем национальные особенности нашей жизни, чтобы заново открыть нас для нас самих, — отметил Бикбаев.

Хореограф спектакля и победитель программы Арт-платформы «ТеатрONstage» Александр Шуйский в свою очередь подчеркнул, что в процессе создания постановки создатели постарались уйти от вставных танцевальных номеров и сделать так, чтобы само нахождение на сцене уже являлось «танцем».

Примечательно, что роль Жана Туза в постановке сыграет актер, телеведущий, многократный обладатель премии «ТЭФИ» Сергей Майоров. Он напомнил, что «Куда смотрит прокурор?» — его третья совместная работа с Бикбаевым.

До этого сообщалось, что с 16 по 18 сентября в столице впервые пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького», где горожане смогут посетить более 70 мероприятий. Посетители смогут увидеть спектакль-променад «Изергиль», перформанс-дефиле «Горький. Человек» и так далее.