Более 570 сотрудников предприятий Москвы прошли обучение по нацпроекту

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Более 570 сотрудников столичных предприятий в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» прошли обучение по методикам бережливого производства. Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева в пятницу, 16 сентября.

— Благодаря программе мы формируем на предприятиях условия для их дальнейшей самостоятельной работы по позитивному изменению бизнеса. После завершения обучения на каждом предприятии останутся сертифицированные тренеры из числа сотрудников, которые затем будут учить коллег, — сказала Багреева.

По ее словам, в данный момент тренерами стали 16 человек. При этом более 35 специалистов проходят обучение.

Они учатся ставить цели и выявлять ключевые критерии для их достижения, быстро принимать решения, а также анализировать эффективность оборудования. Изучение способов быстрой переналадки позволит предприятиям увеличить ассортимент продукции и тем самым расширить круг клиентов.

22 сентября Департамент экономической политики и развития города Москвы совместно с Федеральным центром компетенций проведет закрытую экспертную сессию, посвященную реализации национального проекта «Производительность труда».

Принять участие в мероприятии смогут руководители столичных предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли.