Автомобиль влетел в отбойник на 65-м километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 сентября.

Инцидент произошел в районе станции метро «Строгино». В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Занята одна полоса из шести. Дорожная ситуация в районе аварии осложнена, рекомендуем объезжать этот участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло накануне на 105-м километре МКАД. В связи с аварией были перекрыты две полосы движения, в результате образовался большой затор.