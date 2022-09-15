ДТП с участием трех автомобилей произошло на 105-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 сентября, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», из-за аварии были перекрыты две полосы движения, в результате образовался большой затор. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

12 сентября несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Кубинке в районе дома 22, корпус 1.

На месте работали оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

15 сентября еще одно ДТП произошло в Гагаринском тоннеле, на внешней стороне ТТК. Столкнулись два автомобиля. Из-за этого было затруднено движение в сторону Чурской эстакады.