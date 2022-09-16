Папа Римский назвал западные страны «кладбищем человечества»

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Папа Римский Франциск заявил, что на сегодняшний день западные страны нельзя назвать нравственным примером, поскольку они пошли по ложному пути в плане социальной справедливости. Такое мнение он высказал в интервью газете Corriere della Sera.

Глава католической церкви назвал Запад самым большим «кладбищем человечества», указав на демографические проблемы Европы. По его мнению, Брюссель осуществляет неправильную миграционную политику в имеющихся условиях.

— Нам нужны люди в Испании, в Италии. <...> Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов? — говорит папа Римский.

Понтифик подчеркнул, что сейчас западная цивилизация находится не в самом лучшем положении, поэтому не в состоянии помогать другим народам.

13 сентября, выступая в Казахстане с апостольским визитом, папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и политическому диалогу ради достижения мира. Франциск отдельно подчеркнул, что сейчас необходим разговор со всеми сторонами, а также терпение и понимание.

По мнению понтифика, Казахстан является перекрестком важных геополитических узлов, который в будущем может сыграть важную роль в урегулировании существующих конфликтов.