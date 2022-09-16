Автомобиль сбил самокатчика на пешеходном переходе на Ярославском шоссе

В столице на Ярославском шоссе в районе дома 107 водитель автомобиля сбил человека, который пересекал пешеходный переход на самокате. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 16 сентября.
ДТП случилось при движении в сторону центра.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
В районе аварии ограничено движение транспорта, водителям порекомендовали объезжать этот участок.
Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
В этот же день, 16 сентября, на 65-м километре МКАД произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.
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