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Автомобиль сбил самокатчика на пешеходном переходе на Ярославском шоссе

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль сбил самокатчика на пешеходном переходе на Ярославском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице на Ярославском шоссе в районе дома 107 водитель автомобиля сбил человека, который пересекал пешеходный переход на самокате. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 16 сентября.

ДТП случилось при движении в сторону центра.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В районе аварии ограничено движение транспорта, водителям порекомендовали объезжать этот участок.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В этот же день, 16 сентября, на 65-м километре МКАД произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

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