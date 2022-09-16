Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе «Мой район»

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Столичные районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное являются наглядным примером того, как программа «Мой район» делает жизнь в городе лучше. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 сентября.

— За последние десять с небольшим лет удалось улучшить транспортную доступность всех трех районов. Именно с Чертанова началась программа модернизации транспортной системы Москвы. Так, была проведена комплексная реконструкция Варшавского шоссе, — отметил мэр.

Кроме того, специалисты продлили Бутовскую линию метро до станции «Битцевский парк», что позволило заметно разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию. Также на территории района открылись станции Красный Строитель и Покровское в составе МЦД-2, а в следующем году полностью заработает Большая кольцевая линия и откроется южный участок Московского скоростного диаметра (МСД).

В программу модернизации в Чертанове попали восемь поликлиник, три из них уже вернулись к работе: филиал № 2 городской поликлиники № 2, филиал № 2 детской городской поликлиники № 98, а также головное здание детской городской поликлиники № 98.

В районе Чертаново Южное также есть программа реновации, благодаря которой полторы тысячи москвичей получат новое жилье. Уже сейчас в новостройку на Варшавском шоссе, дом 139, переезжают новые жители из семи старых пятиэтажек, отметил Собянин в своем блоге.

До этого Собянин рассказал, что столичные власти продолжают активно развивать Зеленоград: там строят новые жилые дома, школы, детские сады и поликлиники.