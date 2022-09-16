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Ефимов: Объемы индивидуального жилищного строительства в Москве выросли на 43,3 процента

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Объемы индивидуального жилищного строительства в Москве выросли на 43,3 процента
Фото: Пресс-служба

Объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в столице за семь месяцев 2022 года выросли более чем на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 16 сентября.

— За январь — июль текущего года на территории столицы было введено в эксплуатацию 550,6 тысячи квадратных метров индивидуального жилья, что на 43,3 процента превосходит показатели аналогичного периода 2021 года. Выросла и доля ИЖС в общем объеме сданного жилья: по итогам семи месяцев она достигла 15,6 процента, превысив на 4,8 процента показатели предыдущего года, — сказал заммэра.

ИЖС переживает подъем с 2021 года. По словам Ефимова, это связано с действием программы льготной ипотеки на индивидуальные дома, а также тем, что москвичи, переехавшие в период локдауна за город, решили остаться там на постоянное жительство.

Кроме того, строительство загородного дома выгоднее покупки аналогичной по метражу квартиры в столице. Большую поддержку ИЖС оказывает и государство.

В столичном департаменте экономической политики и развития отметили, что с апреля 2020 года москвичам разрешили выкупать со скидкой землю под своими домами, гаражами и другими хозпостройками, которую ранее они брали в аренду у города. С момента действия нормы горожане сэкономили более 492 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в октябре текущего года столица выставит на торги по аренде 10 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Троицком административном округе.

Строительство Жилье Владимир Ефимов Москва
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