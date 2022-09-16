Москвичам рассказали, какие изменения в схеме движения ввели на дорогах города

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В столице ввели около 100 изменений в схему движения транспорта. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В августе ЦОДД внес почти 100 изменений в дорожные схемы разных районов столицы. Например, было увеличено пространство для съезда на магистрали, количество полос, новых поворотов и вафельных разметок. Все изменения основаны на работе дорожных кураторов ЦОДД и обращениях местных жителей, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В августе на востоке Москвы специалисты сделали дополнительно 13 пешеходных переходов, еще два наземных перехода со светофорами оборудовали на перекрестке 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта.

Кроме того, для автомобилистов было обустроено 486 машино-мест для парковки, сделано три вафельных разметки, три зоны высадки и посадки, 17 дополнительных полос, установлено 13 светофоров и организовано шесть дополнительных поворотов. А для безопасности пешеходов специалисты ЦОДД обустроили 32 пешеходных перехода, организовали 10 островков безопасности и два участка с ограниченной скоростью, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2022 году более 40 улиц Москвы благоустроят по схемам ЦОДД. Так, будут созданы просторные тротуары в местах большого скопления пешеходов.