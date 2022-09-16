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Два автомобиля столкнулись на 37-м километре МКАД

Лейла Алиева
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Два автомобиля столкнулись на 37-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 37-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 37-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 16 сентября.

Инцидент произошел после развязки с улицей Павла Фитина. Ехавший автомобиль врезался в другой, который стоял на проезжей части. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Два автомобиля столкнулись на 37-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение по внешней стороне МКАД в сторону съезда на улицу Поляны осуществляется по трем полосам из шести. Выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в этот же день на Ярославском шоссе в районе дома 107, где водитель автомобиля сбил человека, который пересекал пешеходный переход на самокате.

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