Два автомобиля столкнулись на 37-м километре МКАД

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 37-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 16 сентября.
Инцидент произошел после развязки с улицей Павла Фитина. Ехавший автомобиль врезался в другой, который стоял на проезжей части. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Движение по внешней стороне МКАД в сторону съезда на улицу Поляны осуществляется по трем полосам из шести. Выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Еще одна авария произошла в этот же день на Ярославском шоссе в районе дома 107, где водитель автомобиля сбил человека, который пересекал пешеходный переход на самокате.