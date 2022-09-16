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Автоэксперт назвал четыре способа защитить машину от реагентов в осенний период

Лала Манушакян
Общество
Автоэксперт назвал четыре способа защитить машину от реагентов в осенний период
Фото: Pexels

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о способах, которые помогут эффективно воздействовать против дорожных реагентов и защитить автомобиль от нежелательных внешних факторов.

— Самый лучший способ — это, конечно, обработка днища. Есть специальные растворы, есть химические элементы, которые защищают, есть специальные защитные локеры — такие пластмассовые навесные вещи, — отметил эксперт.

Также он порекомендовал сделать обработку кузова воском, который будет защищать от смеси воды и грязи. Помимо этого, Солдунов отметил важность хранения транспортного средства в проветриваемой среде для быстрого высыхания от влаги.

Так, если автомобиль припаркован в помещении, необходимо проследить, чтобы оно также было продуваемое и проветриваемое. При этом в осенне-зимний период не стоит забывать о регулярной мойке автомобиля, цитирует эксперта iReactor.

До этого Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин дал советы, как автолюбителям выбрать качественные и недорогие запчасти для своих авто и сэкономить на ремонте.

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