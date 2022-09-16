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Три новых маршрута по историческим местам столицы появились на портале «Узнай Москву»

Лала Манушакян
Город
Три новых маршрута по историческим местам столицы появились на портале «Узнай Москву»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На столичном портале «Узнай Москву» появилось три новых маршрута по историческим местам мегаполиса, с помощью которых любые желающие смогут ближе познакомиться с городом. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

Так, онлайн-путеводитель познакомит жителей с «Москвой эклектичной», «Москвой подземной» и «Москвой модерновой: от Тверской до Кузнецкого Моста». Для более комфортного пользования на портале опубликовали фотографии и рассказали об истории их создания и занимательных фактах.

Любая экскурсионная прогулка займет около часа. За это время горожане познакомятся с особняком Святополка-Четвертинского, доходным домом Бахрушиных, а также со зданием мехового магазина и фабрики Торгового дома А. М. Михайлова и другими интересными местами.

В рамках проекта на ресурсе уже опубликовано больше 220 маршрутов, которые содержат фотографии и описания более 2,2 тысячи зданий, 670 памятников, 350 музеев, а также сведения о 334 исторических личностях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столичный портал подготовил ряд новых маршрутов по историческим паркам, дворцам и другим архитектурным памятникам. В список вошли такие места, как усадьбы Воронцово, Царицыно, Люблино, а также Потешный и Екатерининский дворцы.

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