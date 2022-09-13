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Портал «Узнай Москву» подготовил новые онлайн-гиды по дворцам и паркам города

Александр Афонин
Город
Портал «Узнай Москву» подготовил новые онлайн-гиды по дворцам и паркам города
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Портал «Узнай Москву» подготовил ряд новых маршрутов по историческим паркам, дворцам и другим архитектурным памятникам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 13 сентября.

Уточняется, что с новыми онлайн-гидами можно познакомиться на сайте проекта. Каждая экскурсия включает в себя несколько адресов, а для удобства пользователей разработчики добавили описание маршрута, где можно узнать историю сооружения.

Всего для москвичей подготовили маршруты по более чем 50 историческим объектам. Продолжительность маршрутов составит около часа. За это время горожане познакомятся с усадьбами Воронцово, Царицыно, Люблино, а также Потешным и Екатерининским дворцами и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Городские особняки, жилые дома на Тверской и высотки со шпилями — в Москве можно увидеть образцы разных архитектурных стилей. Экскурсоводы рассказали, где найти здания в стиле модерн, какие храмы стали жемчужинами русского узорочья и какие украшения отличают постройки сталинского ампира.

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