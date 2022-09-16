Составлен топ экскурсионных направлений для участников «Активного долголетия»

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Для участников подмосковного проекта «Активное долголетие» разработано 75 экскурсионных маршрутов. Пользуются большой популярностью маршруты в Одинцово — парк «Патриот», Истру — Ново-Иерусалимский монастырь, Сергиев Посад — Свято-Троицкую Сергиеву лавру, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Экскурсии посетили более 40 000 участников проекта.

В рамках проекта также проводятся спортивные занятия, курсы по психологии или направленные на развитие когнитивных способностей, передает РИАМО.

Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тысяч пенсионеров, передает RT.

Общегородской клуб «Полезная еда» в центрах московского долголетия открыл новый осенний сезон: еженедельные встречи любителей кулинарии теперь проходят под общей темой: «Урожай собирай».