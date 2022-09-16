Ефимов: Москва предоставила арендные льготы почти 100 частным образовательным организациям

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Негосударственные образовательные организации арендуют у города 98 различных объектов недвижимости по льготным ставкам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 16 сентября.

— Москва поддерживает организации, работающие в сфере образования. Так, частные компании могут арендовать помещения у города по льготным ставкам — от одного рубля до 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год, — сказал представитель мэрии.

Данной возможностью пользуются 98 организаций, занимающих более 140 тысяч квадратных метров помещений. Благодаря этому они ежегодно экономят около 1,7 миллиарда рублей в текущих ценах, уточнил он.

По словам Ефимова, арендные льготы доступны для организаций, которые работают на всех ступенях образования — от дошкольного до высшего. При этом наибольшим спросом пользуются помещения для детских садов и школ: город предоставил льготы 86 таким организациям.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что учреждения, которые представляют среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование, могут арендовать помещения за 3,5 тысячи рублей за квадратный метр.

В настоящее время в Москве есть 12 таких организаций. Компании, представляющие дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, могут взять недвижимость в аренду по ставке 1,8 тысячи рублей за «квадрат».

Этой преференцией на данный момент пользуются 65 учреждений. Льготной ставкой в один рубль за квадратный метр в год пользуются 15 организаций, заключил Гаман.

2 сентября Ефимов сообщил, что город сдаст инвесторам в аренду землю для строительства 13 объектов образования. По его словам, общая площадь участков составила свыше 14 гектаров.