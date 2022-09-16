Психолог дала советы, как мужчинам пережить кризис среднего возраста

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Психологи утверждают, что кризис среднего возраста у мужчин, предпосылки к которому могут копиться очень долго, чаще всего вступает в свою острую фазу именно осенью. Как пережить это непростое время, рассказала Юлия Кузнецова.

Как пояснила эксперт, кризису среднего возраста могут быть подвержены мужчины от 30 до 55 лет. Это длительный период упаднического настроения, во время которого человек переосмысливает свою жизнь, достижения и подвергает сомнению прежние цели.

В этот период многим мужчинам хочется перемен в профессии, личной жизни. Этот период сопровождается раздражением, апатией, страхами.

По словам Юлии Кузнецовой, мужчине важно услышать себя, разобраться в себе. Понять, чего он хочет на самом деле. Попросить поддержку у близких, поделиться с ними своими мыслями. Часто необходима помощь специалиста, чтобы найти ресурсы и силы внутри себя, передает МИР 24.

Ухудшение настроения осенью отмечают большинство людей по всему миру. Однако осенняя депрессия — не клинический диагноз, а только один из видов осенней хандры. С чем связано ухудшение настроения осенью и как себя приободрить — в материале «Вечерней Москвы».