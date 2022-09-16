Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Ангелину Вовк. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

В поздравительной телеграмме Собянин назвал артистку «гордостью отечественного телевидения», а также отметил ее высокие профессиональные и человеческие качества.

— В Вашей творческой биографии — прекрасная работа в любимых детских передачах «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», на которых выросло не одно поколение граждан нашей страны, — передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале этого года Ангелина Вовк в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о том, чего не хватает современным артистам, к кому приходят успех и слава и почему интернет победил телевидение в битве за сердца детей.

По мнению артистки сквозь творчество нужно нести ценные мысли, и в первую очередь — добро и любовь. Он добавила, что в окружающем мире достаточно злобы злобы и агрессии.

В прошлом году Вовк пожаловалась на скромный размер пенсии. Она рассказала, что 47 тысяч рублей ей не хватает на полноценную жизнь и отдых.