«Новым песням не хватает души»: Ангелина Вовк — о современных исполнителях, трендах и вечных ценностях

Фото: Творческая академия / ГБУ «Центр»

Теле– и радиоведущая, народная артистка России Ангелина Вовк открыла Творческую академию для детей и подростков. Она рассказала «Вечерней Москве» о том, чего не хватает современным артистам, к кому приходят успех и слава и почему интернет победил телевидение в битве за сердца детей.

— Ангелина Михайловна, чем академия будет отличаться от других творческих школ?

— Открыть ее было моей давней мечтой. У нас отличная команда. Мои друзья, коллеги — известные творческие люди, народные артисты — будут вести занятия по ораторскому искусству, актерскому мастерству, вокалу, танцам. Хочу создать на базе академии кукольный театр. А еще — вернуть детям музыкальную культуру. Буду знакомить их в том числе с произведениями советских композиторов. Мне бы очень хотелось, чтобы, кроме творческих навыков, нам удалось привить ребятам любовь к родине, к нашей истории. А еще научить маленького человека мыслить, говорить, не бояться свободно выражать себя! Мне кажется, это очень важно — чтобы потом не оказалось, что это поколение потеряно.

— Вы вели на телевидении много детских, музыкальных программ. Когда рухнул Советский Союз, они ушли с экрана. Вас это возмутило?

— Да, я стала бороться за то, чтобы вернуть детское телевидение. Было непросто, кто-то отказывал в помощи. Но все-таки добрых людей на свете больше! Знаете, на днях мне рассказали притчу. Одного богача в царские времена оклеветали и посадили в тюрьму. А после в его дом пришел монах и увидел, что семья в печали. Жена заключенного все ему рассказала. Монах заявил: «Неси деньги, я решу вопрос». Женщина принесла золото. А монах ей: «Нет. Дай побольше простых медных денег!» Получив их, он ушел. Вскоре мужчину освободили. Женщина кинулась к монаху с расспросами: как, дескать, ему удалось убедить чиновников? А он сказал: «Они ни при чем. Я ходил по улице, раздавал деньги обычным людям, беднякам. И просил их молиться за твоего мужа». Так же примерно случилось и со мной. Господь услышал мои молитвы и послал мне людей, неравнодушных к детям и их проблемам. И благодаря им мне удалось организовать детский музыкальный международный фестиваль «Песенка года». Он проходит в «Орленке» уже 20 лет, многие участники в будущем становятся звездами.

— На ваш взгляд, нынешнее молодое поколение сильно отличается от предыдущих? Как будете искать подход?

— Я еще не видела детей, с которыми нам предстоит работать (первых учеников примут в начале 2022 года — «ВМ»). Мы посмотрим, какие дети придут, побеседуем с ними, и тогда уже можно будет делать выводы. А вообще, я стараюсь верить в лучшее. Вот сейчас расскажу вам случай.

У меня во дворе, в центре Москвы, стоят молодые ребята — ругаются матом. Я прохожу мимо — не могу же на улице всех воспитывать! А у самой душа болит. Думаю — дай проверю, что за дети. И говорю им: «Мальчики, хорошие мои, помогите, пожалуйста, донести до дома сумку». Ой, как они кинулись мне помогать! Так старались! И я поняла: души у этих ребят хорошие. И отлегло от сердца. Дети — они есть дети. Они должны иногда что-то делать не так, ошибаться. Но за это не надо их ругать и ставить к стенке. Так их не исправишь! А надо найти в них что-то хорошее — пусть даже маленькое зернышко. И сказать: «Ой, какой же ты славный мальчик!» Знаете, тот парень, что мне помог с сумкой, а пять минут назад до этого ругался, — отошел потом от меня с улыбкой, мне показалось, у него будто крылья выросли. Детей надо любить и поддерживать.

— Современные дети много времени проводят в гаджетах. У них есть свои кумиры из соцсетей, они совсем не смотрят телевизор. Как вы к этому относитесь? И, кстати, сами следите за трендами в «TикToк», «Ютьюбе»?

— Ну а что молодежи сегодня смотреть по телевизору? Как взрослые стирают грязное белье? Или обсуждают сложные политические вопросы? Это им неинтересно. Очень мало сейчас на телевидении хороших программ для детей, увы. Что касается соцсетей, «ТикТока» — конечно, я в курсе всего этого. У меня есть своя страничка в «Инстаграме». Иногда смотрю TикToк. И знаете, бывает что-то талантливое попадается. Чего я не люблю, так это когда люди все время «постят» кошечек и собачек. Считаю, если выходишь к людям — не важно, пусть даже через TикToк — нужно нести какие-то мысли ценные, и в первую очередь — добро, любовь. Вокруг и так много злобы и агрессии.

Фото: Творческая академия / ГБУ «Центр»

— В одном интервью вы говорили: «Наступили другие времена, зазвучала другая музыка». Как воспринимаете современных исполнителей?

— Да, я выросла в другое время, слушала другие песни. Но я не могу все и всех подстраивать под свой вкус. Сейчас очень много талантов. Вы послушайте «Голос. Дети»! Я просто поражена — какая у них техника, какой вокал! Голоса великолепные есть, но что меня огорчает — мало новых песен. Я сейчас говорю о песнях глубоких, содержательных, со смыслом. Такие в свое время пели Алла Пугачева, Анна Герман. Вот этого — глубины, душевности — не хватает.

— Вас всю жизнь окружают люди творческих профессий. Что, на ваш взгляд, главное на пути к успеху?

— Две вещи: талант и труд. Ведь без труда талант не разовьешь! Тот, кто упорно работает, ищет, читает, занимается — добьется всего. А если человек самодовольный, считает, кроме способностей, ему ничего не нужно, — ну что станет с этим талантом? Еще, знаете, важно увидеть в себе что-то значимое. Понять, к чему стремится душа, что тебе дарит радость. И это развивать.

— В 2022 году у вас будет юбилей. Хотели бы сделать себе какой-то особенный подарок?

— Я мечтаю еще раз подняться на гору Фудзияма. Правда, желание есть, а возможности нет. В свое время я была единственным диктором советского телевидения, который поднялся на эту гору. Это было в период моей работы в Японии. Правда, у меня был не совсем обычный подъем. Я разбила руки в кровь, стала падать. А японцы, увидев это, бросились ко мне. Они подняли меня на руки и внесли на вершину Фудзиямы. Японские товарищи оказались настоящими джентльменами, я им очень благодарна!

Фото: Творческая академия / ГБУ «Центр»

— Чего пожелаете читателям?

— Я хочу, чтобы новый год остановил ту мрачную волну, которая накрыла весь мир. Я очень надеюсь, что мы выстоим. Очень важно, чтобы каждый человек верил в хорошее и обращался к Богу с молитвой, с просьбой. Не важно, какую религию вы исповедуете — христианство, буддизм, ислам. Важно стремиться к любви, к свету, думать о хорошем и нести это в мир.

ДОСЬЕ

Ангелина Михайловна Вовк родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне Иркутской области. Окончила ГИТИС, а также дикторские курсы при Гостелерадио СССР. На телевидении вела программы «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Утренняя почта» и другие. Народная артистка России. Профессор Московского государственного института культуры.

Подрабатывала моделью

Ангелина Вовк с молодых лет отличалась яркой и эффектной внешностью. Будучи студенткой актерского факультета ГИТИСа, она подрабатывала манекенщицей в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту.

Любит центр столицы

Ангелина Вовк живет в Центральном округе столицы и старается принимать участие в его развитии. «Я здесь состоялась, — рассказывает артистка. — Я училась в ГИТИСе, исходила все арбатские переулки, на Молчановке посещала школу английского языка. Специально в центр я не рвалась, но так сложилось. Бог помог. Я люблю наш округ и стараюсь делать что-то доброе для него. Четыре созыва была депутатом муниципального округа Арбат, занималась проблемами детей, которым нужна была помощь».

Попала в Книгу рекордов Гиннесса

В 2009 году имя Ангелины Вовк оказалось на страницах этого издания — благодаря программе «Песня года». В течение 18 лет артистка была бессменной ведущей передачи.

Простые секреты Красоты

Артистка признается, что каждое утро она «колдует» над своим лицом. «Протираю лосьоном, наношу крем, в конце протираю лицо кусочком льдинки, потому что лед замедляет процессы старения. Не бойтесь протирать лицо льдом, и вы будете в форме», — делилась советами Вовк в одном из интервью.

Крестные заменили детей

Так сложилось, что своих детей у Ангелины Вовк нет. Она дважды была замужем: с директором Центрального телевидения Геннадием Чертовым артистка прожила 16 лет, с архитектором Индржихом Гецем — 9 лет. Но из-за отсутствия потомков Вовк не переживает: своими внучками она считает крестниц Ангелину и Анну.

В ледяную воду!

Ангелина Михайловна — большая любительница закаливания и зимних видов спорта. Она с удовольствием катается на горных лыжах, встала на которые только в 60 лет. А еще артистка уже на протяжении нескольких десятилетий увлекается моржеванием.