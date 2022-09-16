Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение на МКАД восстановлено после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД восстановлено после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий

Движение на Московской кольцевой автодороге восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 37-го километра МКАД. Столкнулись два автомобиля, из-за чего движение в сторону съезда на улицу Поляны было затруднено.

Другое ДТП произошло на Ярославском шоссе в пятницу, 16 сентября. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека на самокате.

МКАД ГИБДД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте