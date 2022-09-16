Движение на МКАД восстановлено после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий

Движение на Московской кольцевой автодороге восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 37-го километра МКАД. Столкнулись два автомобиля, из-за чего движение в сторону съезда на улицу Поляны было затруднено.

Другое ДТП произошло на Ярославском шоссе в пятницу, 16 сентября. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека на самокате.