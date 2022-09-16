Эксперт пояснил, почему снизилось число сделок на первичном рынке жилья в столице

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В августе число сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в столице сократилось на 20,7 процента по сравнению с июлем. Как рассказал руководитель агентства недвижимости в Истре, кандидат экономических наук Александр Саяпин снижение интереса к новостройкам связано с повышенными рисками.

По его словам, с одной стороны спрос на недвижимость падает, с другой — себестоимость строительства недвижимости растет. Поэтому покупается сейчас недвижимость в тех новостройках, которые либо уже построены, либо вот-вот сдаются.

Он добавил, что на рынке недвижимости Подмосковья наблюдается аналогичная ситуация, передает «Радио 1».

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.