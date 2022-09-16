Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт пояснил, почему снизилось число сделок на первичном рынке жилья в столице

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснил, почему снизилось число сделок на первичном рынке жилья в столице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В августе число сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в столице сократилось на 20,7 процента по сравнению с июлем. Как рассказал руководитель агентства недвижимости в Истре, кандидат экономических наук Александр Саяпин снижение интереса к новостройкам связано с повышенными рисками.

По его словам, с одной стороны спрос на недвижимость падает, с другой — себестоимость строительства недвижимости растет. Поэтому покупается сейчас недвижимость в тех новостройках, которые либо уже построены, либо вот-вот сдаются.

Он добавил, что на рынке недвижимости Подмосковья наблюдается аналогичная ситуация, передает «Радио 1».

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

Недвижимость Жилье сделка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте