Владимир Путин выступил на ШОС

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал несколько заявлений на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Глава государства отметил, что в мировой политике и экономике сейчас происходят необратимые трансформации. Сотрудничество стран ШОС выстраивается на подходах, лишенных эгоизма в политике и экономике.

— ШОС открыта для взаимодействия со всем миром, — заявил президент.

Он добавил, что западной цивилизации стоит прекратить использовать в своей политике экономический эгоизм и незаконные санкции. Кроме того, президент указал на системные ошибки ведущих экономик мира.

— Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики, — отметил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что около 90 процентов российского экспорта продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Говоря о других участниках саммита, президент сказал, что участие Ирана в ШОС позитивно скажется на работе объединения, поскольку эта страна играет важную роль в мире.

Путин также высказался о потенциальном приеме Белоруссии в состав организации.

— Подчеркну, мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, — заявил президент.

По словам главы государства, Россия приветствует предоставление статуса партнера ШОС по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, а также начало процедуры получения такого же статуса Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ.

Кроме политико-экономических решений президент выступил с инициативой создать при ШОС ассоциацию спортивных организаций, передает РИА Новости.

16 сентября у Владимира Путина планируются встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках ШОС.