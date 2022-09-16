Путин прибыл на заседание Совета глав государств — членов ШОС

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин, принимающий участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, прибыл на заседание Совета глав государств — членов организации. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

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Лидеры стран организации проведут заседание в усеченном составе. В дальнейшем они встретятся для работы в расширенном составе и подпишут Самаркандскую декларацию, в которой будут закреплены позиции стран-участниц по глобальным и региональным вопросам.

Кроме того, 16 сентября у Владимира Путина планируются встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поездка президента России в Самарканд должна завершиться общением с прессой.

15 сентября стало известно о встрече Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Президенты подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами.

Также на саммите ШОС Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент РФ заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.