Путин и Мирзиеев подписали декларацию о стратегическом партнерстве стран

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами.

Церемония прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Перед подписанием документа лидеры двух стран провели переговоры, передает РИА Новости.

Владимир Путин на саммите ШОС также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент РФ заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине.

Он также подчеркнул, что РФ продолжит придерживаться «политики одного Китая» и в этом ключе осудил провокации Соединенных Штатов в Тайваньском проливе.

Кроме того, российский лидер отметил развитие связей Москвы и Пекина и подчеркнул, что по итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами достигнет 200 миллиардов долларов.

По словам Путина, за первые семь месяцев текущего года показатель вырос на 25 процентов. Си Цзиньпин в свою очередь выразил готовность вывести на траекторию устойчивого развития российско-китайские отношения.