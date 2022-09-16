«Режим тихой дипломатии»: как изменятся отношения Венгрии с Евросоюзом

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Европарламент отказался считать Венгрию демократическим государством. Так, большинство членов организации выступили за принятие документа, предлагающего расценивать Венгрию как государство с «гибридным режимом избирательной автократии». Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как могут в дальнейшем развиваться отношения Европы с Будапештом.

По его мнению, давление на Венгрию не прекратится, пока страна не перестанет поддерживать российское государство.

— Безусловно, Будапешт получает то, что должна получать любая страна, которая отказывается от правил Евросоюза в условиях новой геополитики. Понятно, что пока идет тестирование венгерского руководства, когда господин Орбан сможет одуматься. Понятно, что все это давление на Венгрию будет по нарастающей идти. Конечно, отношения ЕС и Венгрии резко не оборвутся, но будет идти тестирование до победного. Идет борьба за страну, чтобы Венгрия спокойно выполняла все решения Евросоюза, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что на данном этапе венгерскому правительству придется выбирать тактику своих действий для ответа всей Европе.

— В зависимости от ответа можно делать выводы о том, как будут дальше события развиваться. Есть два варианта. Первый — Венгрия признает свою вину и прекратит поддерживать Россию. Второй — венгерское руководство продолжит гнуть свою линию, основываясь на безопасности своего государства. Однако этот вариант может обернуться для венгров санкциями различных видов, — сказал политолог.

Специалист также оценил роль Москвы во взаимоотношениях с Будапештом. По его словам, Россия будет работать в режиме тихой дипломатии.

— Безусловно, Россия может помогать Венгрии, но открыто делать этого не будет. Особенно в условиях невроза у Евросоюза. Мы можем помогать спокойно и тихо. Так называемый режим тихой дипломатии, — подытожил Маркелов.

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