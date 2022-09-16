Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Режим тихой дипломатии»: как изменятся отношения Венгрии с Евросоюзом

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Режим тихой дипломатии»: как изменятся отношения Венгрии с Евросоюзом
Фото: Pixabay

Европарламент отказался считать Венгрию демократическим государством. Так, большинство членов организации выступили за принятие документа, предлагающего расценивать Венгрию как государство с «гибридным режимом избирательной автократии». Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как могут в дальнейшем развиваться отношения Европы с Будапештом.

По его мнению, давление на Венгрию не прекратится, пока страна не перестанет поддерживать российское государство.

— Безусловно, Будапешт получает то, что должна получать любая страна, которая отказывается от правил Евросоюза в условиях новой геополитики. Понятно, что пока идет тестирование венгерского руководства, когда господин Орбан сможет одуматься. Понятно, что все это давление на Венгрию будет по нарастающей идти. Конечно, отношения ЕС и Венгрии резко не оборвутся, но будет идти тестирование до победного. Идет борьба за страну, чтобы Венгрия спокойно выполняла все решения Евросоюза, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что на данном этапе венгерскому правительству придется выбирать тактику своих действий для ответа всей Европе.

— В зависимости от ответа можно делать выводы о том, как будут дальше события развиваться. Есть два варианта. Первый — Венгрия признает свою вину и прекратит поддерживать Россию. Второй — венгерское руководство продолжит гнуть свою линию, основываясь на безопасности своего государства. Однако этот вариант может обернуться для венгров санкциями различных видов, — сказал политолог.

Специалист также оценил роль Москвы во взаимоотношениях с Будапештом. По его словам, Россия будет работать в режиме тихой дипломатии.

— Безусловно, Россия может помогать Венгрии, но открыто делать этого не будет. Особенно в условиях невроза у Евросоюза. Мы можем помогать спокойно и тихо. Так называемый режим тихой дипломатии, — подытожил Маркелов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему Сербия не хочет вступать в Евросоюз.

Венгрия Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте