Андрей Бочкарев: В технопарке «Руднево» завершается строительство крупного производственного комплекса

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В новом технопарке «Руднево», который является частью особой экономической зоны «Технополис Москва», подходит к концу строительство производственного комплекса площадью около 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

В настоящее время специалисты заканчивают отделочные работы. По словам заммэра, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.

— Также в технопарке идет активное строительство комплекса из пяти строений площадью более 29 тысяч «квадратов», — рассказал Бочкарев.

В рамках выездной проверки эксперты Мосгосстройнадзора проинспектировали текущее состояние объектов. Они отметили, что особое внимание было уделено пожарной безопасности.

В концерне «Крост», который выступает генеральным подрядчиком строительства, заявили, что все объекты проектировались с учетом потребностей потенциальных арендаторов.

— Каждое здание нового комплекса индустриального парка состоит из производственной части с пристроенным блоком административно-бытовых помещений, — сказал генеральный директор концерна Алексей Добашин.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о проводимых работах по строительству станции метро «Потапово».