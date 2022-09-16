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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве станции «Потапово» Сокольнической линии метро

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве станции «Потапово» Сокольнической линии метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 150 Карта всех событий

Специалисты продолжают работы по строительству станции метро «Потапово» и продлению Сокольнической линии. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций и устройству верхнего строения пути. Кроме того, строители приступили к монтажу инженерного оборудования. Общая готовность станции оценивается в 56 процентов, — отметил он.

Станцию метро «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метро. Для этого будет установлено дополнительное вентиляционное оборудование, которое обеспечит подачу теплого воздуха. При этом исключить образование наледи поможет также система наружного обогрева водосточной системы и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах.

Полноценно работать станция начнет в первом квартале 2024 года, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к монтажу архитектурного освещения на станции «Варшавская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Юрий Кравцов добавил, что рабочие также приступили к монтажу противопожарной, информационной, тяговой и других сетей.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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