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Эксперт центра занятости «Моя карьера» рассказал о сохранении мотивации при поиске работы

Евгений Жуков
Общество
Эксперт центра занятости «Моя карьера» рассказал о сохранении мотивации при поиске работы
Фото: Пресс-служба «Моя карьера»

Начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев пояснил, как действовать в ситуации, если поиск работы затягивается. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Медведев напомнил, что в любом деле важна дисциплина. Эксперт советует составить план действий с учетом имеющихся ресурсов.

— Установите время, когда вы будете заниматься поиском работы. Это могут быть три–четыре часа в день, — порекомендовал Никита Медведев.

Следующий шаг, который назвал эксперт, — прохождение теста на профориентацию. Потому как правильное осознание личных компетенций повысит уверенность в собственных силах и поможет четко определить сегмент поиска.

Прежде чем откликнуться на предложение, следует внимательно изучить всю имеющуюся информацию о компании для сравнения с конкурентами. Если условия и функционал устраивают, необходимо подготовить сопроводительное письмо. Медведев рекомендует сформулировать четкие критерии вакансии и места работы, так как это поможет поддержать мотивацию и оптимизм, даже если поиск затянется.

Эксперт признал, что простой в работе является непростым испытанием, поэтому не стоит бояться просить помощи у друзей и близких.

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