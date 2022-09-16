Кадровая перестройка: какие профессии остаются востребованными в России

Графический дизайнер Татьяна Половченя оформила статус самозанятого. По этому пути пошли многие сотрудники ушедших из России западных компаний / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране сейчас находится на историческом минимуме и составляет около 3,9 процента. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, почему из–за ухода иностранных компаний не выросло число безработных в России, какие профессии сегодня остаются востребованными и как изменилось поведение работодателей.

После ухода западных компаний с российского рынка людей, которые там работали, уволили. Это по самым скромным подсчетам свыше 200 тысяч человек. Однако, по словам столичного эксперта по подбору персонала Алины Мальцевой, эти люди на данный момент составляют менее одного процента работников на отечественном рынке труда. Поэтому полагать, что осенью 2022 года мы столкнемся с безработицей, пока преждевременно.

Три спасательных круга

Во-первых, сотрудники зарубежных организаций, которые приостановили свою деятельность в России, не считаются безработными, говорит Алина Мальцева. Получая солидную компенсацию от иностранных работодателей, то есть оплату времени простоя по вине компании, они не встают на учет в центры занятости населения.

— К тому же многие зарубежные организации все еще не завершают свою деятельность в России. Ведь это им не выгодно с точки зрения ведения бизнеса, — продолжает эксперт. — Ау тех компаний, которые все же свернули деятельность в нашей стране, значительная часть дохода тем не менее связана с активностью в России. Ведь это огромный рынок.

Во-вторых, по словам Алины Мальцевой, часть иностранных организаций, которые прекратили деятельность в нашей стране, предложили своим российским сотрудникам релокацию — перевести их в свои зарубежные филиалы. Поэтому эти люди тоже не входят в категорию безработных.

— Релоцироваться за границу предложили в основном специалистам в сфере информационных технологий. Им, кстати, разрешили даже взять с собой свои семьи. Некоторым иностранные работодатели обещали оплачивать жилье, — уточняет Алина Мальцева. — Да и в целом программисты, которые остались без работы после закрытия западных организаций, долго не задержатся в статусе соискателей. Их с руками и ногами приберут отечественные ИТ-компании. Ведь сейчас перед ними стоит амбициозная задача — создать конкурентоспособное локальное программное обеспечение. Такая же ситуация и с другими специалистами: те, кто потерял работу в иностранных фирмах, становятся ценными кадрами для отечественных предприятий.

Алина Мальцева добавила, что роста безработицы в России не будет еще по одной причине. Некоторые иностранные компании сейчас покидают нашу страну, но не сворачивают свои активы, а только лишь продают их российским бизнесменам. Так они пытаются сохранить свои компании, чтобы в будущем подгадать благоприятное время и вернуться на наш рынок.

— Получается, что сотрудники этих организаций тоже не остаются без работы. Они просто теперь работают на российских владельцев. Хотя в этом случае им приходится привыкать кновой системе работы, — рассказывает Алина Мальцева.

Обходные пути

Но тем не менее остаются люди, которые из-за ухода зарубежных фирм все же потеряли работу. Что происходит сейчас с ними? Они начинают искать новые пути для заработка. И многие из них выбирают стать самозанятыми. Это дополнительный фактор, который не позволит вырасти безработице в нашей стране, считает основатель сервиса для работы с самозанятыми Павел Зюков.

По результатам крупного всероссийского социологического исследования, за последние пять лет число самозанятых в России значительно выросло и превысило пять миллионов человек. Только за 2021 год самозанятые заработали более 800 миллиардов рублей. Павел Зюков прогнозирует, что в 2022 году эта цифра будет значительно больше.

— Одним из ведущих факторов увеличения числа самозанятых в России является то, что государство поощряет это. Для них разработали индивидуальный налоговый режим, предоставляют им различные меры государственной поддержки — гранты, субсидии ильготные кредиты. Все эти инструменты очень полезны для начинающих предпринимателей. Они дают возможность открыть собственный бизнес снуля либо развивать уже имеющийся, — объясняет Павел Зюков. — Поэтому на увеличение числа самозанятых в России влияют два фактора: уход иностранных компаний и меры господдержки.

Однако не все эксперты настроены так же позитивно. Да, с 1991 года уровень безработицы в России в мае и июне сохраняется на историческом минимуме — около 3,9 процента. В апреле этот показатель составлял 4 процента, в марте и феврале — 4,1 процента, а в январе — 4,4 процента, сообщает Росстат. Но в будущем эти показатели могут вырасти.

— После сентября 2022 года уровень безработицы может составить от 4,8 до 5 процентов. Самое неприятное во всем этом то, что в ближайшей перспективе, по крайней мере в 2023 и 2024 годах, серьезного снижения уровня безработицы в России не ожидается, — рассказывает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, такие риски вызваны не только тем, что часть иностранных предприятий приостанавливает или завершает свою деятельность в России. Там занято не так много людей, чтобы бить тревогу на государственном уровне. Дело в том, что внушительное количество российских предприятий довольно сильно зависело от импорта иностранного сырья, оборудования.

— Уровень инвестиционного импорта сейчас сильно отстает от, например, января 2022 года. Показатели упали практически в два раза. Все это может привести к тому, что увеличится риск сбоев на производствах российских предприятий. Люди могут потерять работу из-за этого. Так что сейчас нужно кардинально перестраивать работу, — добавил Никита Масленников.

Массовое переобучение

В одном эксперты сходятся — сейчас россиянам нужно приобретать новые навыки. Самые востребованные на современном рынке труда компетенции — умение перестроить работу компании на новый лад, придумать, как обойти кризисные точки, создать новый конкурентоспособный продукт. Так что переквалификация или переподготовка рабочей силы способна помочь российским организациям избежать последствий сильного зарубежного санкционного давления.

— Чтобы сохранять конкурентоспособность на внутреннем имировом рынках, работодателям сейчас необходимо развивать профессиональные навыки своих работников. По оценкам экспертов, для удовлетворения ежегодной потребности работодателей вповышении квалификации своих кадров нужно не менее полутора миллиона учебных мест. Но у нас их сейчас намного меньше. Хотя, надо признать, те, что имеются, довольно эффективны, — рассказывает Никита Масленников.

Например, получить новую профессию или повысить квалификацию можно в рамках программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Реализованная инициатива, рассчитанная на период до 2024 года, организована на базе 116 российских университетов. Кроме того, программы переобучения сейчас активно запускают и частные компании. И с каждым днем такие курсы становятся все более популярными у россиян.

Фото: АГН Москва

Но возникает вопрос: на кого лучше переучиваться? Эксперты ожидают, что новые рабочие места в ближайшее время могут появиться в черной ицветной металлургии, машиностроении и металлообработке, химической, лесной, добывающей промышленности, производстве строительных материалов. Инженеры, механики, способные отремонтировать износившееся оборудование, тоже не останутся без работы. Кроме того, сейчас, чтобы стать востребованным сотрудником, можно выучиться на антикризисного менеджера. Спрос на таких специалистов появился еще в первый год пандемиикоронавируса. И эта тенденция по-прежнему сохраняется. Ведь сейчас тоже нужны профессионалы, которые будут заниматься регулярным исследованием тревожных сигналов вдеятельности отечественных компаний, выполнять профилактические мероприятия для предотвращения кризиса, а если он уже случился, выявлять его причины и продумывать возможности максимально безболезненного выхода из переломной ситуации.

— Будут востребованы программисты, системные администраторы, веб-дизайнеры, которые занимаются оформлением сайтов и приложений, — рассказала руководитель столичного представительства центра аудита и охраны труда, эксперт по трудовому законодательству Ирина Жуковская.

Главная ценность — люди

Еще один способ удержать рост безработицы — улучшать условия труда и увеличивать объемы производств. Тем более сейчас российским предприятиям нужно в срочном порядке занимать ниши, которые освободили их сбежавшие иностранные конкуренты.

По мнению Никиты Масленникова, отечественным компаниям нужно наращивать производственные мощности в разных городах страны и обеспечивать на новых местах комфортные условия труда для своих работников.

— Если вы предлагаете сотруднику перевестись в другой филиал фирмы, который, например, находится в другом городе, стоит в первую очередь обеспечить его хорошим жильем. Оно должно находиться недалеко от работы, рядом должна быть хорошая инфраструктура: магазины, детские сады, школы, поликлиника и так далее, — говорит Никита Масленников. — Однако это уже вопрос развития городской инфраструктуры, которым должны заниматься местные и федеральные власти. Тем не менее люди — это главная ценность любого производства, любой фирмы. И их надо поддерживать. Тогда и у сотрудников будет стимул трудиться на благо работодателя, приносить ему прибыль. Так что это будет выгодно всем.

Кроме того, руководители российских предприятий сейчас начинают выстраивать новую политику корпоративных ценностей, на которых будут строиться отношения между сотрудником и работодателем, заявляет Ирина Жуковская.

— Если вы спросите у сотрудника зарубежной организации, как он относится к своему начальнику, то скорее всего он ответит: «Достаточно лояльно». Если честно, то в адрес российского руководителя такое услышишь нечасто, согласитесь, — говорит Ирина Жуковская. — Именно поэтому на первом месте сейчас стоит вопрос профессиональных отношений между начальником и работником.

Но справедливости ради стоит сказать, что взаимопонимание между руководителем и подчиненным в российских компаниях постепенно улучшаются. По результатам исследования одного из онлайн-сервисов по поиску работы, более половины жителей страны, а именно 54 процента, испытывают уважение к непосредственному руководителю и только 4 процента опрошенных респондентов по-прежнему ненавидят своего начальника.

По словам Ирины Жуковской, сейчас руководителям отечественных компаний необходимо развивать тимбилдинг — мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Такие встречи в неформальной обстановке позволяют коллегам поближе познакомиться друг с другом, сплачивают команду.

ЦИФРА

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ЦИТАТА

Константин Ушинский (1823–1870), основоположник научной педагогики в России.

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