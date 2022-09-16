Более 11,5 тысячи москвичей стали самозанятыми при поддержке центра занятости «Моя работа»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Более 11,5 тысячи москвичей уже воспользовались возможностями столичного сервиса службы занятости при поддержке центра «Моя работа» и зарегистрировались как самозанятые. Такие показатели оказались в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил первый заместитель директора центра занятости «Моя работа» Роман Никитин в пятницу, 16 сентября.

По его словам, в нынешний период на столичном рынке труда активно развивается самозанятость. Особенность в таком виде деятельности проявляется в отсутствии отчетности и низкой налоговой ставке.

— Зарегистрировать самозанятость и открыть собственное дело горожанам помогает столичный центр занятости населения «Моя работа». Специалисты оказывают комплексную поддержку соискателям и сопровождают на всех этапах профессиональной реализации, начиная от консультаций по ведению своего дела в качестве самозанятого, заканчивая помощью в продвижении услуг на платформах-агрегаторах, — отметил Никитин.

Согласно статистике, среди самозанятых особую популярность имеют творческие направления, например, фото- и видеосъемка, дизайн. Также востребована индустрия красоты и такие профессии, как стилист, парикмахер, визажист.

По словам Никитина, более половины самозанятых, которые обратились в службы занятости «Моя работа», — это горожане от 16 до 35 лет.

16 сентября стартует онлайн-курс «Самозанятость. Найди свое дело» центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.